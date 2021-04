Koronawirus. W majówkę w miastach wojewódzkich szczepienia bez rejestracji

Morawiecki mówił, że w majówkę "w miastach wojewódzkich staną namioty, ciężarówki, kontenery, które w mobilny sposób będą się starały dostarczyć szczepionki tam gdzie ich nie ma, ale szczególnie będą pełniły funkcje promocyjną".

- Chcemy w przyszłości, aby - jeśli ktoś nie będzie mógł dotrzeć do punktu szczepień - to punkt szczepień dotrze do niego - dodał Morawiecki.



- Dziś mamy coraz więcej szczepionek, chcemy zatem poprzez coraz większą liczbę kanałów dotarcia do obywateli móc te szczepionki aplikować - podkreślił. - To ważne by docierać ze szczepieniami wszędzie tam gdzie są potrzebne - dodał.

Dworczyk sprecyzował, że w majówkę w mobilnych punktach szczepień każdy - bez konieczności rejestracji - będzie mógł "przyjść ze spaceru" i zaszczepić się szczepionką Johnson&Johnson.

Warunek - jak mówił - będzie jeden: osoba taka będzie musiała mieć wystawione i aktywne e-skierowanie na szczepienie, co oznacza, że musi mieć ona więcej niż 36 lat.