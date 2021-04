Niedzielski: Zastanawiamy się, jakie konkretne kroki podjąć ws. doktora Bodnara

Jak informuje TOK FM, dr Bodnar od marca 2020 roku do kwietnia 2021 roku wypisał dokładnie 1518 recept na amantadynę. Dodatkowo lekarz przepisał około 800 recept na inny lek, rymantadynę. Z ponad 1500 osób, którym przepisano amantadynę, większość nie miała wykonywanego testu na COVID-19. U 608 osób badanie dało wynik dodatni.

Z przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia danych wynika, że 17 pacjentów, którym przepisano amantadynę, zmarło. Część z nich zmarła w dniu otrzymania recepty.

Dowiedz się więcej: Terapia amantadyną. Większość pacjentów dra Bodnara bez testów

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z TOK FM poinformował w czwartek, że jego resort „analizuje” doniesienia na temat dra Bodnara. – Tutaj nie mam wątpliwości, że stosowanie tych leków w takiej skali u osób bez dodatniego testu w kierunku COVID-19, było nadmiarowe. Oceniam to negatywnie. Zastanawiamy się, jakie konkretne kroki podjąć - powiedział.



- Stosowanie różnych terapii bez wcześniejszego sprawdzenia ich w formie badań klinicznych jest niebezpieczne.(...) Do tej pory w przypadku różnych cudownych medykamentów nie potwierdziło się, że są skuteczne w przeciwdziałaniu COVID-19 - tłumaczył minister zdrowia.

Niedzielski podkreślił, że w Polsce „najczęstszą przyczyną zgonu przez COVID-19 jest to, że pacjent za późno trafia do szpitala i jedyną terapię jest leczenie pod respiratorem”. Mówiąc o „wszystkich domorosłych środkach leczenia, od koncentratorów tlenu po osławioną amantadynę” zwrócił uwagę, że „może te leki nie szkodzą, ale też nie pomagają, a przede wszystkim wprowadzają pacjentów w stan pozornego poczucia bezpieczeństwa”. - Czują, że mają środek zaradczy i nie muszą pilnować swojego stanu zdrowia. To szalenie ryzykowne - ostrzegł Adam Niedzielski.

W Polsce trwają badania kliniczne amantadyny, nadzorowane przez Agencję Badań Medycznych. Bierze w nich udział 200 osób powyżej 18. roku życia.