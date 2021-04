Minister Zdrowia o zakażeniach po szczepieniu

Do ponad połowy tych zakażeń doszło w okresie do 14 dni po pierwszej dawce szczepionki. "Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%" - napisał Adam Niedzielski.

Spośród 51 tysięcy pozytywnych przypadków, do około 6 tysięcy zakażeń doszło po drugiej dawce szczepionki.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysie pic.twitter.com/qDnBtL8lw1 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021

Z najnowszych danych wynika, że przeciwko COVID-19 obydwoma dawkami zostało zaszczepionych ponad 2,1 miliona osób. Jedną dawką zaszczepiono ponad 5,5 miliona Polaków.