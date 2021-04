Arłukowicz: Centralizm i chaos paraliżują system szczepień

Gość podcastu zwraca uwagę na otwarcie systemu szczepień.

- Należy zabezpieczyć szybką ścieżkę szczepień dla tych, którzy są grupą priorytetową: seniorów i osób z przewlekłymi schorzeniami, a potem uruchomić szczepienia dla wszystkich - mówi Bartosz Arłukowicz. Polityk odniósł się również do dzisiejszego oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego – do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia ma otrzymać e-skierowanie. – Skąd ta data się wzięła? Dlaczego nie już? Nie ma na to odpowiedzi – mówi Arłukowicz. – Premier się miota od konferencji prasowej do konferencji, zmieniając strategię co kilka dni. Brak w tym wszystkim ładu i planu – dodaje.