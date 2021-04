Koronawirus. Stan wyjątkowy w Czechach skończy się po pół roku

Stan wyjątkowy w Czechach wprowadzono w październiku. Okres obowiązywania regulacji kilkakrotnie przedłużano, ostatni raz w marcu.

Przed dwoma tygodniami premier Andrej Babiš mówił, że rząd chce, by stan wyjątkowy obowiązywał do końca kwietnia. Ostatecznie posłowie zgodzili się na okres do 11 kwietnia.

W niedzielę szef czeskiego rządu powiedział, że stan wyjątkowy dobiega końca. - Nie będziemy go przedłużać - oświadczył. W rozmowie z portalem tn.cz dodał, że oznacza to, iż od 12 kwietnia nie będzie już obowiązywał zakaz przemieszczania się między powiatami ani godzina policyjna.