Koronawirus. Czy matury odbędą się w terminie? Minister zdrowia odpowiada

- Jeśli będzie okazja zaszczepię się szczepionką AstraZeneca - dodał Niedzielski dopytywany o to, czy aby zwiększyć zaufanie do szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu sam zdecyduje się na szczepienie nią.

- Wszystko wskazuje na to, że wszystkich chętnych będziemy w stanie zaszczepić do końca trzeciego kwartału. Do końca czerwca wykonanych ma być 20 mln szczepień - mówił też Niedzielski.

Minister poinformował również, że liczba zgonów chorych na COVID-19, o których poinformuje w piątek resort zdrowia, będzie oscylowała w okolicach 700.

W czwartek Europejska Agencja Leków przyznała, że może istnieć związek między podaniem szczepionki a pojawieniem się rzadkich rodzajów zakrzepów. EMA podkreśla jednak, że są to przypadki "bardzo rzadkie" - co oznacza, że zdarzają się raz na 100 tysięcy przypadków i nadal rekomenduje szczepienia z użyciem szczepionki AstraZeneca.

Brytyjski komitet doradczy ds. szczepień zarekomendował, by AstraZeneką nie szczepić osób poniżej 30. roku życia.

Kilka europejskich krajów zmieniło rekomendacje dotyczące szczepienia szczepionką AstraZeneca przeznaczając ją do szczepienia osób w wieku ponad 60 lat.