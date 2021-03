Pinkas: Poradzimy sobie z tą falą epidemii jak z poprzednimi

- Koronawirusa prędzej czy później zwalczymy, każda epidemia ma to do siebie, że się kończy - zaznaczył były Główny Inspektor Sanitarny.

- Musi być świadomość, że my sobie z tą falą poradzimy, tak jak radziliśmy sobie z poprzednimi, i wrócimy do normalności - ocenił Jarosław Pinkas. Pytany w Polsat News o odwoływanie operacji w szpitalach, w tym dotyczących nowotworów, powiedział, że "jest ogromny wzrost zachorowań" w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

Pinkas był też pytany o osoby, które po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na koronawirusa nie podają sanepidowi danych osób, z którymi miały kontakt. Według niego, podawanie danych to "obywatelski obowiązek".

- To, że kogoś nie podamy... możemy spowodować dramat w następnej rodzinie, możemy kogoś zwyczajnie doprowadzić do śmierci, dlatego że może zakazić się ta osoba, która ma schorzenia, które są fatalne przy covidzie; to osoby starsze, osoby, które mają zaburzenia odporności, osoby otyłe, osoby z wielochorobowością - my o nie musimy zadbać - mówił.

- I to jest straszna rzecz, że ludzie myślą o sobie, myślą o tym, żeby sobie żyć wygodnie, żeby nie mieć żadnego problemu, ale tak naprawdę prawdziwym problemem dla nich będzie to, jeżeli uświadomią sobie, że nie zareagowali w porę i że w pewien sposób, to trzeba jasno powiedzieć, oszukali inspekcję sanitarną - oświadczył były szef GIS.

Na uwagę, że część osób może rzucać kapciami w telewizor w reakcji na jego słowa Pinkas powiedział: - Niech rzucają, natomiast niech sobie przypomną po rzucie kapciem w telewizor, co może nastąpić, co mogłoby nastąpić gdyby zachowali się racjonalnie. A skoro się nie zachowują racjonalnie, to być może stracą kogoś w rodzinie.

- Ja wiem, że ja epatuję w tej chwili nieszczęściem, ale taka jest prawda - stwierdził.

Były Główny Inspektor Sanitarny powiedział, że reprezentując takie stanowisko nie ma żadnego interesu oprócz interesu swego zawodu lekarskiego. - Nie jestem na pasku żadnej firmy farmaceutycznej - mówił.