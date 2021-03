Piotr Zgorzelski: Taktyka rządu to pozamykać ludzi w domach

Prof. Andrzej Horban poinformował w poniedziałek, że rząd jest bliski wprowadzenia w najbliższym czasie całkowitego lockdownu. - Jeżeli dobowa zakażeń koronawirusem przekroczy 30 tys., to rzeczywiście pora zacząć się bać. Należy robić wszystko, żeby tej liczby nie przekroczyć - powiedział.

- Rozumiem jedno - że rząd po raz kolejny przyznał się do porażki, bo lockdown jest przyznaniem się władzy do porażki, że nie ma żadnej strategii do wyjścia z pandemii, tylko pozamykać ludzi w domach - skomentował strategię rządu wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.



- 7 mln ludzi posiadających certyfikat bezpieczeństwa zdrowotnego ma siedzieć w domu tylko dlatego, że rząd nie ma żadnej strategii - dodał w rozmowie z Polsat News.



Zdaniem Zgorzelskiego kolejny lockdown będzie ciosem, z którego polski handel się już nie podniesie. Jednocześnie wicemarszałek pochwalił władze, że nie poszły śladem innych państw UE i nie wstrzymały stosowania szczepionki AstraZeneca.

- Służba zdrowia dochodzi do granic wytrzymałości. Dlatego postulujemy, aby włączyć w leczenie schorzeń innych niż Covid-19 prywatną sferę ochrony zdrowia. Nie możemy dopuścić do tragicznej sytuacji, jaką będzie kolejny rekord zgonów - zaapelował polityk PSL.