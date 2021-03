Abp Jędraszewski apeluje o dodatkowe msze

Przestrzegania tych zasad oczekuje metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w wytycznych wydanych małopolskim parafiom na czas Wielkiego Tygodnia. Dopuszcza, by "niektóre formy liturgiczne i elementy pobożności ludowej Wielkiego Tygodnia roku 2021 mogły zostać, według roztropnej decyzji duszpasterzy, uproszczone lub dostosowane do panujących okoliczności zgodnie z przepisami prawa".

Metropolita nakazuje, by o obowiązujących przepisach systematycznie wiernym przypominać.

Abp Jędraszewski zachęca księży do organizowania transmisji mszy w dostępnych mediach, również online, do informowania wiernych o ich terminach, ale także, by odbywało się to "z podkreśleniem różnicy pomiędzy uczestnictwem w celebracjach, a przeżywaniem ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu".

Hierarcha doradza, by w celu umożliwienia większej liczbie wiernych udziału w liturgii, parafie organizowały "dodatkowe Msze św. i nabożeństwa oraz obrzędy Komunii Świętej poza Mszą".

"Warto skorzystać w tym kontekście z pomocy księży oraz ojców zakonnych, którzy na co dzień nie są zaangażowani w pełnym wymiarze w duszpasterstwo parafialne" - pisze arcybiskup.

Tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę arcybiskup radzi urządzać, jeśli to tylko możliwe, poza budynkiem kościoła.

Zaleca także, aby podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i przez cały rok "w Mszach św. odprawianych zgodnie z przepisami liturgicznymi według formularza "Za tych, którzy nas trapią", polecajmy Miłosiernemu Bogu wszystkich okazujących Kościołowi i osobom wierzącym niezrozumienie, próbujących z nimi walczyć, a także podejmujących dramatyczne akty odstąpienia od Kościoła".