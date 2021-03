Koronawirus. Macron: Nie ma wakacji, musimy szczepić na COVID codziennie

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 we Francji rośnie szczególnie szybko w północnej Francji i w regionie paryskim. W Paryżu, w związku ze wzrostem liczby zakażeń, wprowadzono czterotygodniowy lockdown.

Macron mówił we wtorek, że w najbliższych tygodniach i miesiącach walka z COVID skupi się na szczepieniach.

Od weekendu we Francji wiek osób uprawnionych do szczepienia zostanie obniżony z 75 do 70.

W rejonie paryskim współczynnik zakażeń osób w wieku 20-50 lat wynosi ponad 800 na 100 tysięcy mieszkańców.