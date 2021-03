Poseł Andrzej Sośnierz: Być może musimy wprowadzić godzinę policyjną Fotorzepa, Robert Gardziński

- Mamy lockdown w mniej więcej takim rozmiarze, jaki był przed rokiem, i co? Ulice pełne. To już nie działa - ocenił poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz. W rozmowie z Polsat News powiedział, że jeżeli chcemy zapanować nad epidemią koronawirusa, to "musimy wprowadzić być może nawet godzinę policyjną".