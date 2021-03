Rzecznik KEP: Msza przez internet to nie uczestnictwo

W rozmowie z TVN24 rzecznik KEP podkreślił, że są to tylko zalecenia. - To jest klucz do wszystkiego. Problem w tym, że episkopat nie jest superrządem w Kościele. To jest kolegium biskupów i rekomendacja przewodniczącego pozostaje rekomendacją. Decyzję podejmują biskupi w swoich diecezjach. Liczę na to, że apel zostanie przyjęty - powiedział ks. Leszek Gęsiak.

- Otwarty kościół, nawet jeśli mogłoby być tam tylko pięć osób, oznacza, że każdy może tam przyjść tam na modlitwę - przekonywał duchowny.

- Liturgia odbędzie się tylko wtedy i kościół będzie tylko wtedy żył, kiedy będzie otwarty - dodał.

Ks. Gęsiak był również pytany o organizowane transmisje nabożeństw w internecie. - Każdy człowiek wierzący wie, że liturgia przez internet nie daje możliwości uczestniczenia w liturgii, można jedynie towarzyszyć. To, co się dzieje przez internet, to nie jest uczestnictwo. To nie to samo. To taki ekwiwalent dla tych, który nie mogą przyjść, by mogli się duchowo łączyć ze wspólnotą wiernych - odpowiedział.