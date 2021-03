Koronawirus. Włochy: Sardynia "białą strefą". Obostrzenia złagodzone

Sardynia - popularny cel podróży turystycznych - w związku ze staniem się "białą strefą" odzyskuje większość swobód jakie zostały odebrane mieszkańcom Włoch w związku z wprowadzonymi jesienią obostrzeniami.

AP przypomina jednocześnie, że ubiegłego lata, gdy we Włoszech złagodzono obostrzenia po pierwszej fali epidemii, Sardynię odwiedziły tłumy turystów, pełne były tamtejsze kluby i dyskoteki, co uznano za jeden z czynników przyczyniających się do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem we Włoszech jesienią.