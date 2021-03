Koronawirus. Turcja łagodzi obostrzenia. Otwierają się restauracje

W pozostałych prowincjach do szkół wrócą uczniowie klas przygotowujących się do egzaminów do szkół średnich lub do egzaminów na uczelnie wyższe.

W Turcji wykryto jak dotąd ponad 2,7 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło ok. 28,5 tys. zakażonych. W ostatnich dniach liczba dobowych zakażeń wykrywanych w Turcji osiągnęła najwyższy poziom od połowy stycznia.