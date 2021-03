Koronawirus. Jak szybko rozprzestrzenia się "brytyjski" wariant wirusa?

"Korzystając z całej gamy podejść jeśli chodzi o statystyczne i dynamiczne modelowanie, oszacowaliśmy, że ten wariant ma od 43 do 90 proc. wyższy wskaźnik reprodukcji niż wcześniej istniejące warianty" - piszą badacze na łamach "Science".

Do połowy lutego wariant B.1.1.7 był odpowiedzialny za 95 proc. wszystkich nowych zakażeń koronawirusem wykrywanych w Anglii - podkreślają autorzy publikacji w "Science". Ich zdaniem najlepszym wytłumaczeniem dla tego faktu jest to, że wariant B.1.1.7 rozprzestrzenia się łatwiej niż wcześniejsze warianty.

Jednocześnie badacze podkreślają, że jak dotąd nie ma dowodów, by wariant B.1.1.7 wywoływał ostrzejszą chorobę lub prowadził do większej liczby przypadków śmiertelnych choć - jak dodają - jest zbyt wcześnie, by o tym przesądzać.

Według autorów publikacji w "Science" w Anglii musiałoby co tydzień przybywać 2 mln osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, aby powstrzymać falę zakażeń, którą może wywołać wariant B.1.1.7.