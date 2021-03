Koronawirus. Kanada: Druga dawka szczepionki po 4 miesiącach?

Narodowy Komitet Doradczy ds. Szczepień szacuje, że wydłużenie okresu między podaniem pierwszej a drugiej dawki do czterech miesięcy umożliwi zaszczepienie nawet do 80 proc. Kanadyjczyków w wieku powyżej 16 lat do końca czerwca wyłącznie za pomocą szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderna, które mają być do tego czasu dostępne.

Drugie dawki byłyby podawane od lipca, gdy do Kanady dotrze więcej szczepionek. W lipcu, sierpniu i wrześniu Kanada ma otrzymać 55 mln dawek.

Gdyby zachować zalecane przez producentów odstępy między szczepieniami, wówczas do końca czerwca zaszczepionych zostałoby 38 proc. Kanadyjczyków mających więcej niż 16 lat.