Zryczałtowane odszkodowanie za śmierć po szczepionce

Choć już na pierwszym etapie pojawiły się problemy z powodu braku szczepionek nawet dla seniorów , Japonia ma inny problem: dużą niechęć społeczeństwa do szczepienia się przeciwko Covid-19.

Nie tylko zresztą wobec tych szczepionek Japończycy są sceptyczni. Liczba osób, które corocznie szczepiły się na grypę, waha się w okolicach 50 proc., mimo że liczba zgonów z powodu tej choroby w 2018 jest porównywalna z liczbą ofiar Covid-19 w 2020.

Dlatego Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki przygotowało "zachętę" dla Japończyków.

Każda rodzina, której członek zaszczepi się i dotkną go skutki uboczne w postaci niepełnosprawności, lub nawet śmierci, otrzyma zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 44 mln 220 tys. jenów (ok. 420 tys. dolarów), a także pokrycie kosztów pogrzebu w wysokości 209 tys. jenów (ok. 2 tys. dolarów).

Nie ma znaczenia, czy niepełnosprawność lub zgon zostaną spowodowane przez błędy personelu medycznego, czy producenta szczepionki - odszkodowanie zostanie wypłacone