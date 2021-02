Koronawirus. Rząd Słowacji ogranicza prawo do przemieszczania się

Po rozmowach z ekspertami rząd Igora Matovicza uzgodnił nowe restrykcje, które mają wejść w życie 3 marca. Premier poinformował o tym w mediach społecznościowych. "Wierzę, że nasze propozycje zmian pomogą (w polepszeniu sytuacji epidemicznej - red.)" - napisał na Facebooku. Słowackie media podają szczegóły dotyczące przepisów, które mają zostać oficjalnie ogłoszone w poniedziałek 1 marca.

Od najbliższej środy w godzinach od 20:00 do 1:00 będzie można przemieszczać się jedynie do pracy lub do lekarza, a wszelkie obecnie obowiązujące wyjątki od ograniczeń w prawie do przemieszczania się będą miały zastosowanie jedynie w godzinach od 5:00 do 20:00. Swobodne przemieszczanie się będzie możliwe w nocy w godzinach 1:00-5:00. Ci, którzy mogą, powinni pracować z domu.