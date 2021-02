AstraZeneca z IDT Biologika wyprodukują szczepionki dla Europy

Komunikat producenta szczepionki jest następstwem kontrowersji wokół dostaw szczepionki AstraZeneca do Unii Europejskiej, co wywołało napięcia między Brukselą a Londynem.



AstraZeneca poinformowała, że ??w następstwie decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA) o zatwierdzeniu szczepionki, wysyłka 17 milionów dawek, która rozpoczęła się 5 lutego, będzie kontynuowana w nadchodzących tygodniach.



Dostawa kolejnych dawek planowana jest na marzec - dodała w komunikacie grupa farmaceutyczna.



Zgodnie z umową AstraZeneca i Biologika zainwestują w zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym w Dessau we wschodnich Niemczech.



Inwestycja, której szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, mogłaby również pozwolić na wytwarzanie szczepionek na koronawirusa, produkowanych przez inne firmy farmaceutyczne.



Współpraca ta sprawiłaby, że IDT Biologika byłaby firmą o jednej z największych zdolności produkcyjnych szczepionek w Europie.



- Umowa ta znacznie pomoże Europie w zbudowaniu niezależnej zdolności produkcyjnej szczepionek, która pozwoli jej sprostać wyzwaniom związanym z trwającą pandemią i stworzyć strategiczne możliwości dostaw na przyszłość - powiedział Pascal Soriot, dyrektor generalny AstraZeneca. - Chciałbym podziękować niemieckiemu rządowi federalnemu i Komisji Europejskiej za wsparcie naszych wysiłków - dodał.



Szczepionka AstraZeneca, opracowana we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego, już wcześniej zyskała uznanie ze względu na niski koszt w porównaniu z jej odpowiednikami oraz łatwość przechowywania -wystarczy do tego zwykła lodówka.



Szczepionka aż do dziś nie była zalecana dla seniorów - pula osób w wieku 65 + poddana badaniu była zbyt mała, aby rzetelnie ocenić skuteczność i bezpieczeństwo preparatu.

Dzis jednak eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wydali komunikat, w którym zalecają podawanie szczepionki AstraZeneca również seniorom.