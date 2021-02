Węgry: W przyszłym tygodniu dostawa chińskiej szczepionki przeciw COVID-19

Dowiedz się więcej: Szczepionka Sputnik V dopuszczona do użytku na Węgrzech

Węgry to pierwszy kraj Unii Europejskiej, w którym rozpoczęto szczepienia przy użyciu rosyjskiej szczepionki Sputnik V. W zeszłym tygodniu o decyzji węgierskiego Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NPHC) w tej sprawie informował minister zasobów ludzkich Miklós Kásler.

Gergely Gulyas, szef gabinetu premiera Viktora Orbana przekazał, że władze zdecydowały o wydawaniu certyfikatów odporności na COVID-19 osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom i tym, u których badanie krwi wykaże obecność przeciwciał. Nie wiadomo, na jakie przywileje będą mogły liczyć osoby z certyfikatami.

W tym miesiącu władze Węgier spodziewają się dostawy 200 tys. dawek szczepionki Sputnik V i pół miliona dawek preparatu Sinopharm.

Do tej pory ok. 300 tys. Węgrów - pracowników służby zdrowia oraz seniorów - otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionek firm Pfizer / BioNTech lub Moderna.

W tym tygodniu na Węgrzech ruszyły także szczepienia przy użyciu preparatu AstraZeneca - tę szczepionkę podaje się osobom w wieku od 18 do 60 lat.

Do tej pory na Węgrzech testy wykazały 381 tys. przypadków koronawirusa, 13,4 tys. osób zakażonych zmarło.