Koronawirus. Czy ozdrowieńcy mogą znów zachorować na COVID? Dr Fauci wyjaśnia

- To o nim wiemy najwięcej jeśli chodzi o reinfekcję - dodał w rozmowie z CNN.

Fauci podkreślał też jak ważne jest zaszczepienie się (na COVID), aby uchronić się przed ostrym przebiegiem choroby kończącej się w niektórych przypadkach śmiercią.

- Musimy zaszczepić jak najszybciej tak wiele osób jak tylko się da. Gdy szczepionka będzie dla was dostępna, proszę bierzcie ją, nawet jeśli chroni w mniejszym stopniu przed wariantami, to wystarczająca ochrona, by przeciwdziałać poważnej chorobie, hospitalizacji i śmierci. Szczepienie jest kluczowe - mówił Fauci.

W USA szczepienia trwają od 14 grudnia. Amerykanie szczepieni są obecnie dwoma szczepionkami - Pfizer/BioNTech i Moderny.