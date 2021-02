Tajwan: Złamał kwarantannę? Nie, został porwany. Grzywny nie ma

Mężczyzna o nazwisku Chen pod koniec października przyleciał na Tajwan z Hongkongu i podda się kwarantannie w domu przyjaciela w Nantou - jak wynika z oświadczenia wydanego przez tajwańskie władze.

1 listopada o godzinie 23 dwóch egzekutorów długów wdarło się do domu i uprowadziło Chena, biorąc go za jego przyjaciela. Następnie zmusili go do spłacenia długów przyjaciela, a dopiero potem puścili go wolno.

Początkowo Chen został ukarany grzywną w wysokości 3,5 tys. dolarów za naruszenie zasad kwarantanny, ale sprawa została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości, w związku z oskarżeniem sformułowanym przez mężczyznę wobec osób, które w sposób bezprawny pozbawiły go wolności.