Londyn zabiega o dostęp do zmodyfikowanych szczepionek

- Wielka Brytania rozmawia z firmami farmaceutycznymi, aby zapewnić sobie pierwsze miejsce w kolejce do otrzymania szczepionek przeciwkoCOVID-19, które zostały zmodyfikowane, aby poradzić sobie z nowymi wariantami wirusa, gdyby okazało się to konieczne powiedział we wtorek minister zdrowia.

- Mamy pewność, że modyfikacje szczepionek, jeśli będą konieczne na dużą skalę, będą dostępne szybciej niż oryginalne szczepionki - powiedział w parlamencie Matt Hancock.

- I tak samo jak za pierwszym razem, kiedy wkroczyliśmy tak wcześnie i kupiliśmy na ryzyko, tak samo teraz prowadzimy dokładnie takie same rozmowy z firmami farmaceutycznymi, aby upewnić się, że jesteśmy na czele - przekazał minister.