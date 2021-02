Koronawirus. Sondaż: Brytyjczycy bardzo chcą się szczepić. Francuzi nie

Z sondażu wynika, że najbardziej skłonni do zaszczepienia są Brytyjczycy, z których 78 proc. przyjęłoby szczepionkę, gdyby zaoferowano im ją w przyszłym tygodniu. W Danii odsetek ten wynosi 67 procent.

Z kolei we Francji gotowość do zaszczepienia się deklaruje 30 proc. respondentów (dwa razy więcej niż w sondażu z listopada). 44 proc. ankietowanych we Francji deklaruje, że nie zdecydowałoby się na szczepienie.