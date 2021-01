Koronawirus. Norwegia: Zgony po szczepieniach na COVID. Władze: Nie ma dowodów na związek

Jednocześnie władze rekomendują lekarzom, by ci dokonywali dokładnej oceny zdrowia przed podawaniem szczepionek osobom, których stan zdrowia jest najbardziej kruchy.

Od początku programu szczepień na COVID-19 w Norwegii pod koniec grudnia w Norwegii zmarło 33 seniorów, którzy otrzymali pierwszą dawkę szczepionki - podają norweskie władze.

Po przeanalizowaniu 13 z tych przypadków ustalono, że dotyczyły one osób "w zaawansowanym wieku, których stan zdrowia był zły i które cierpiały na poważne choroby". Informuje o tym dyrektor Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego, Camilla Stoltenberg.

- Jeśli chodzi o przyczynę (śmierci) nie przeprowadzono jeszcze analizy - dodała.

- Jest ważne, by pamiętać, że średnio ok. 45 pensjonariuszy domów opieki umiera w Norwegii codziennie - podkreśliła Stoltenberg dodając, że nie ma powodów, by traktować zgony po szczepieniach jako tzw. zgony nadliczbowe lub związane ze szczepieniami.