Pożar w zakładach największego producenta szczepionek na świecie

"Pragnę zapewnić rządy państw oraz opinię publiczną, że nie będzie strat w produkcji szczepionki Covishield" - oświadczył w mediach społecznościowych Adar Poonawalla, dyrektor generalny Serum Institute of India. Dodał, że firma dysponuje innymi budynkami produkcyjnymi, które były trzymane w rezerwie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dostawy z SII mają trafić m.in. do Brazylii i Bangladeszu.

Do pożaru doszło w Serum Institute of India (SII) w mieście Pune w zachodnich Indiach. Firma produkuje m.in. szczepionkę Covishield, opracowaną przez Uniwersytet Oksfordzki i koncern AstraZeneca.

Straż pożarna przekazała, że do pożaru w SII wysłano w sumie czternaście zastępów. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jak dotąd znane.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać było kłęby czarnego dymu unoszące się nad kompleksem SII w Pune. Poonawalla, do którego rodziny należy SII powiedział, że pożar wybuchł w budynku, w którym produkowano szczepionki rotawirusowe. "Zakład produkujący szczepionkę przeciw COVID jet bezpieczny" - zapewnił.

Na terenie kompleksu w Pune SII wytwarza ok. 50 mln dawek szczepionki AstraZeneca. Od kwietnia firma ma zamiar rozpocząć produkcję także do 50 mln dawek szczepionki opracowanej przez Novavax Inc.

Produkowana w Indiach szczepionka przeciw COVID-19 eksportowana jest do Nepalu, Bangladeszu, na Malediwy i do Królestwa Bhutanu.

Założony w 1966 r. SII to pod względem wolumenu produkcji największy na świecie producent szczepionek. Firma produkuje m.in. szczepionki przeciw polio, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, a towary eksportuje do ponad 170 państw.

W ostatnich latach firma zainwestowała w rozbudowę kompleksu w Pune prawie miliard dolarów.

Władze Indii chcą, by do lipca w kraju zaszczepiono przeciw COVID-19 300 mln osób.

SII planuje dostarczenie 200 mln dawek szczepionki współkierowanemu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) programowi COVAX, którego celem jest zapewnienie "sprawiedliwego i równego" dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 dla wszystkich państw świata.