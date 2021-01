Michał Dworczyk: Nie ma już wolnych szczepionek Krystian Maj/KPRM

- Szczepionki, które dotrą do nas do 31 marca zostały już rozdysponowane. Apelujemy do seniorów, by nie szli w tej sprawie do przychodni i POZ - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.