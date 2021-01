Chiński tabloid o źródłach wirusa: Zbadać Fort Detrick w USA

Jednak Hua Chunying w "Global Times" apeluje, by WHO przyjrzało się amerykańskim biolaboratoriom.

Obecnie w Chinach przebywa misja WHO, która zajmuje się badaniem źródeł koronawirusa. Większość naukowców uważa, że wirus ma charakter odzwierzęcy.

- Jeśli Ameryka szanuje prawdę, niech otworzy Fort Detrick i przekaże opinii publicznej więcej informacji o 200 lub więcej biolaboratoriach poza USA, niech pozwoli ekspertom WHO udać się do USA, by badać pochodzenie (koronawirusa) - dodała.

Po publikacji hashtag "Amerykański Fort Detrick" w chińskim serwisie Weibo (odpowiednik Twittera) miał być wyświetlony aż 1,4 mld razy.

Chińskie media apelują też o śledztwo ws. zgonu 23 pensjonariuszy norweskich domów opieki, którym podano szczepionkę Pfizer/BioNTech. Prowadzący w chińskiej telewizji CGTN i "Global Times" oskarżają zachodnie media o ignorowanie informacji o tych zgonach.

Strona norweska prowadzi we współpracy z Pfizerem postępowanie wyjaśniające ws. zgonów, ale dotychczas żadne dane nie wskazują, by miały one związek ze szczepieniem na COVID-19.