Koronawirus. Niemiecki minister zdrowia mówi o tym jak długo będzie brakować szczepionek

Minister zdrowia Niemiec zaproponował także, by na spotkanie zaprosić przedstawicieli branży farmaceutycznej i producentów szczepionek, by pokazali oni "jak złożony jest proces produkcji szczepionek".

"Nie można rozpocząć produkcji szczepionki w cztery tygodnie" - napisał na Twitterze niemiecki minister.

"Jeśli uda się to zrobić to w ciągu kilku miesięcy, będzie to bardzo szybko. Dlatego, że jakość musi być bardzo wysoka, by chronić obywateli" - dodał.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zakażenie koronawirusem wykryto u 17 553 osób. Zmarło 941 chorych na COVID-19.

W Niemczech zaszczepiono jak dotąd na COVID-19 ok. 2 mln osób - co stanowi 2 proc. mieszkańców kraju.