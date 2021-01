Amsterdam: Policja rozpędziła protest przeciwników lockdownu

Uczestnicy mieli transparenty z hasłami "Wolność: zakończyć to oblężenie", skandowali: "Czego chcemy? Wolności!". Zebrani nie mieli maseczek ochronnych, które nie są obowiązkowe, nie przestrzegali zasad tzw. dystansu społecznego.

Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu przed Rijksmuseum, holenderskim muzeum narodowym, by protestować przeciw lockdownowi wprowadzonemu przez władze w związku z epidemią. Władze nie zezwoliły na demonstrację w tym miejscu, co spotkało się ze sprzeciwem organizatorów.

Policja wezwała zgromadzonych do rozejścia się. Protestujący nie zastosowali się do wezwania. Następnie do akcji wkroczyła policja konna, a przeciw demonstrantom użyto także armatki wodnej.

Tłumacząc decyzję walką z epidemią koronawirusa w grudniu holenderskie władze zamknęły szkoły i większość sklepów. W tym tygodniu ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zostały przedłużone na co najmniej trzy tygodnie.

Holenderski rząd podał się do dymisji po skandalu związanym z zasiłkami na dzieci. W latach 2013-2019 - gdy u władzy był premier Mark Rutte - organy podatkowe odbierały zasiłki rodzicom na podstawie zarzutów o oszustwa podatkowe, które później okazywały się nieprawdziwe. W grudniu komisja parlamentarna ostro skrytykowała postępowanie władz, rządu i sądów, stwierdzając, że "naruszono podstawowe zasady praworządności".

17 marca w Holandii odbędą się wybory parlamentarne.