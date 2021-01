Paweł Kukiz: Dlaczego zaszczepiono Władysława Kosiniaka-Kamysza? Nie praktykuje

Sprawę skomentował w rozmowie z Polskim Radiem Paweł Kuziz. - Mogę powiedzieć z całą pewnością: każda dawka tej szczepionki powinna w pierwszej kolejności trafić do personelu medycznego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - powiedział. - Przez lata wykształciło się poczucie, że celebrytom wolno wszystko, że im się wszystko należy, jak książętom czy baronom - dodał. - Część z tych artystów może i miała szlachetne intencje, ale ciężko mówić o szlachetności, jeśli były szczepione całe rodziny celebrytów - ocenił.

Zdaniem polityka „z całą pewnością mamy do czynienia z polską patologią w pigułce”. - Z kolesiostwem, nepotyzmem - stwierdził Kukiz. - Ciekawe jest to, że właściwie jeden "światopogląd" był szczepiony. [...] Nikt do mnie nie dzwonił z propozycją zaszczepienia. Gdybym taką propozycję dostał, to zapytałbym się, czy jest to akcja promocyjna #szczepimysie - zaznaczył.

Paweł Kukiz odniósł się także do tego, że we wtorek przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 zaszczepiony został również Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. - Nie rozumiem, dlaczego został zaszczepiony w pierwszej kolejności. Jest lekarzem z wykształcenia, ale nie praktykującym - zauważył.