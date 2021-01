Pytania do premiera. Morawiecki odpowiada internautom

Szef rządu mówił również o odnotowywanym obecnie spadku liczby nowych zakażeń. Jego zdaniem wynika to z niechęci obywateli do wykonywania testów.

Morawiecki nie chciał komentować teorii spiskowych dotyczących epidemii i stworzonych szczepionek.

- Trzeba mieć na to dowody, by w poważny sposób prowadzić dyskusje. Nie będę się wdawał w tego typu dywagacje - skomentował.

- Z punktu widzenia państwa szczepienie jest dobrowolne, ale my zachęcamy do szczepień, ponieważ dzięki nim szybciej wrócimy do normalności. Wierzę w naukę i medycynę. Wierzę, że to najlepsze możliwe rozwiązania dla społeczeństwa - dodał.