Najwyższy przywódca Iranu zakazuje importu szczepionek z USA

- Przywóz szczepionek amerykańskich i brytyjskich do kraju jest zabroniony. Powiedziałem to urzędnikom i mówię to teraz publicznie - powiedział w transmitowanym w telewizji przemówieniu Ajatollah Ali Chamenei.

- Gdyby Amerykanie byli w stanie wyprodukować szczepionkę, nie mieliby takiego fiaska w kwestii koronawirusa we własnym kraju - przekonywał duchowy przywódca Iranu.