Ekspert z USA: Będziemy mieć "własną" mutację koronawirusa AFP

W USA prawdopodobnie pojawią się "tutejsze warianty" koronawirusa SARS-CoV-2, podobne do mutacji z Wielkiej Brytanii, której obecność wykryto we wtorek w stanie Kolorado - stwierdził w rozmowie z CNN dr Peter Hotez, dziekan Szkoły Medycyny Tropikalnej na Baylor College of Medicine.