Prof. Anna Piekarska: Szczepionka na Covid-19 jedną z najlepiej opracowanych w historii

Zdaniem prof. Anny Piekarskiej szczepionka na Covid-19 „to jedna z najlepiej opracowanych szczepionek w historii medycyny”. - Ta szczepionka to być może będzie jedna z najbezpieczniejszych, jakie zaoferowano w historii medycyny. W niej nie ma dodatków i dzięki tej technologii nie ma tego wszystkiego co innych szczepionkach powodowało odczyny poszczepienne. Powinniśmy z niej skorzystać - podkreśliła kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor apelowała też w Radiu Łódź, by nie „reagować histerycznie” na doniesienia o nowym, bardziej zakaźnym wariancie koronawirusa z Wielkiej Brytanii. - Wirusy mają to do siebie, że one mutują non stop, my wywieramy na nie presję własnym układem immunologicznym oraz lekami. I one aby uniknąć tej presji muszą się zmieniać - mówiła.

- Zawsze mówię, że to troszkę tak jak z niegrzecznym dzieckiem, które próbujemy wychować i na które wywieramy pewną presję. I w związku z tą presją, ono też zmienia swoje zachowanie, na lepsze lub na gorsze. Różnie to bywa - dodała Anna Piekarska.