Prof. Simon: Nazywają mnie „PiS-owską świnią”, „drugim doktorem Mengele”, grożą mi śmiercią

Prof. Simon zwrócił uwagę, że w czasie pandemii on i inni pracownicy służby zdrowia, są „zastraszani przez rozmaitych psychopatów”. - Piszą do mnie agresywne anonimy, że jestem „PiS-owską świnią, finansowaną przez tę partię”, grożą mojej rodzinie. Oskarżają o „branie pieniędzy” od koncernów farmaceutycznych, przedstawiając w fałszywej interpretacji nasze, przecież otwarte, deklaracje ewentualnego konfliktu interesów. A przecież prowadzimy badania naukowe na zlecenie firm i wygłaszamy wykłady podczas konferencji naukowych i jest to duży zaszczyt. Nazywają mnie „drugim doktorem Mengele”, który przypomnę - w czasie II wojny praktykował nie leczenie chorych, lecz ich eliminację - ubolewał.

Poniżej dalsza część artykułu