RPA zakazuje sprzedaży alkoholu. Możliwe więzienie za brak maski

W ramach nowych obostrzeń wprowadzono całkowity zakaz sprzedaży alkoholu i organizacji imprez. Od teraz noszenie maseczek w przestrzeni publicznej będzie obowiązkiem. Za złamanie tego przepisu może grozić grzywna lub do sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa powiedział w wyemitowanym w telewizji wystąpieniu, że rząd zdecydował się o podniesieniu poziomu zagrożenia w kraju do poziomu 3. Do tej pory obowiązywał poziom pierwszy.

Prezydent przekazał również, że parki, plaże i baseny publiczne to miejsca, gdzie często dochodzi do zakażeń, dlatego do odwołania będą zamknięte.

Ramaphosa zapowiedział, że w najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzony przegląd podjętych działań. Wtedy władze podejmą decyzję w sprawie dalszych kroków.