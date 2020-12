Koronawirus. Kiedy w Polsce pojawi się odporność zbiorowa? Niedzielski odpowiada

- Żeby efekt odporności populacyjnej pojawił się mówi się, że musi to być 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych. W Polsce byłoby to ok. 15-16 mln, jest mało prawdopodobne, że uda się to do lata. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jesień - dodał.

- Gdyby do jesieni udało się zaszczepić ok. 15 mln Polaków byłoby to bardzo ambitnym celem - podkreślił Niedzielski.

Minister zdrowia był też pytany czy mutacja koronawirusa SARS-CoV-2 znana z Wielkiej Brytanii jest już obecna w Polsce. - Nie ma takiego potwierdzenia - stwierdził dodając, że jest mało prawdopodobne, by mutacja ta była w Polsce nieobecna.

- Wirusy mutują ciągle, taka jest ich natura - zaznaczył Niedzielski.