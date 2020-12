Rzecznik MZ o szczepionkach na COVID: Na dziś można szczepić 2,25 mln osób miesięcznie

Kończy się nabór do "Narodowego Programu Szczepień" przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jak informował Narodowy Fundusz Zdrowia, zmieniły się kryteria naboru. Według nowych zapisów, wymóg szczepień przez 5 dni w tygodniu nie będzie dotyczył placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla placówek POZ nie będzie także wymagane wskazanie zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu przez jeden zespół szczepiący.

- Na dziś mamy prawie 2 800 zgłoszeń podmiotów, które chcą uczestniczyć w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19. Na dziś to ponad 520 tys. osób (tygodniowo - red.), które możemy zaszczepić na bazie podmiotów już zgłoszonych - powiedział na codziennej konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Z danych wynika, że rocznie można byłoby szczepić przeciwko koronawirusowi 27 mln osób, a miesięcznie - 2,25 mln.

- Ale nabór kończy się dzisiaj o północy, podmioty nadal się zgłaszają. Wskażę tylko, że do wczoraj, kiedy jeszcze te kryteria nie były złagodzone, liczba osób, które mogły zostać obsłużone i zaszczepione przez personel medyczny z tych podmiotów, które się zgłosiły, to było ponad 300 tys. osób. Więc to też nie jest tak, że kryteria były na tyle wyśrubowane, że podmioty się nie zgłaszały - dodał.