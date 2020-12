Zimowe ferie. Wiceminister zdrowia: Bez nart w tym roku naprawdę możemy się obejść

Według niego, chwilami w sklepach w jednym miejscu jest zdecydowanie zbyt wiele osób. - Myślę, że powinniśmy o tym pomyśleć, że nie tylko w soboty i niedziele są otwarte galerie, ale także w ciągu tygodnia, więc powinniśmy ten szał zakupów świątecznych jednak rozłożyć sobie na inne dni, żeby jednak nie spotykać się w tych dwóch dniach, kiedy dość dużo osób udaje się do galerii - mówił wiceminister zdrowia.

"Bez nart w tym roku naprawdę możemy się obejść"

Kraska był pytany o kwestię ferii zimowych i postulat, by dzieci mogły pojechać w góry, co byłoby korzystne też dla zamkniętej obecnie branży hotelarskiej i gastronomicznej.

- Z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia i epidemii, i koronawirusa... - zaczął odpowiadać polityk, gdy prowadzący rozmowę wtrącił: "...wszyscy powinni siedzieć w domach i najlepiej, żeby nikt nie wychodził". - Tak, myślę że w tym roku ferie jednak powinny być w domu - powiedział Kraska. - Naprawdę chcemy, żeby jednak w tegoroczne ferie młodzież została w domu, razem z rodzicami. Wiem, że tak się nie stanie, ale no to jest dla naszego bezpieczeństwa - dodał.

Na uwagę, że zakłada iż obywatele będą szukali sposobów, by wyjechać i obchodzić zakazy, odparł: - Taka jest natura Polaków, że jeżeli są zakazy, to staramy się je obchodzić, ale myślę, że w tym wypadku powinniśmy myśleć o zdrowiu naszym i naszych najbliższych. Myślę, że powinniśmy zrezygnować z wyjazdów na stoki narciarskie. Myślę, że bez nart w tym roku naprawdę możemy się obejść, a niestety, jeśli zachorujemy i będziemy w szpitalu, może się to różnie skończyć dla nas.