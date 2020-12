Wielka Brytania: Odkryto nową wariację SARS-CoV-2

Ten sam wariant wirusa został zidentyfikowany w innych krajach w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Hancock powiedział, że o odkryciu została poinformowana WHO. Nie ma na razie podstaw, by przypuszczać, że nowy wariant powoduje ciężko postać Covid-19, ani że odporny będzie na szczepionkę. Nie ma też informacji, by wariacja koronawirusa miała być groźna dla osób już zaszczepionych.

Bardziej szczegółowe informacje na temat ewentualnych zagrożeń, jakie może nieść ze sobą wariacja SARS-CoV-2, będą prawdopodobnie znane w ciągu kilku tygodni.