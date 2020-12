Koronawirus. Badanie w USA: Ilu Amerykanów chce się zaszczepić przeciwko COVID-19? AFP

71 proc. Amerykanów twierdzi, że "z pewnością lub prawdopodobnie" zaszczepi się na COVID-19 - wynika z badania opublikowanego we wtorek przez Kaiser Family Foundation. Najbardziej sceptyczni co do szczepień są Afroamerykanie, mieszkańcy obszarów wiejskich i wyborcy Partii Republikańskiej - wynika z badania.