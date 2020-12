Infolinia ws. szczepień na COVID. Pracuje ponad 700 osób, może być więcej

- Są to na razie pytania bardzo różnej natury, dotyczące bezpieczeństwa szczepień, organizacji szczepień - dodał zaznaczając, że wstępna ocena działalności infolinii będzie mogła zostać dokonana po 24 godzinach funkcjonowania numeru.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałą Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Dokument został opublikowany na stronach rządu ( bezpośredni link do pliku PDF, 20MB ).

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień był też pytany, czy nie obawia się, że jeśli infolinia stanie się popularna, będą problemy z uzyskaniem połączenia. - Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Na tej infolinii pracuje w sposób elastyczny ponad 700 osób, do tego jest wsparcie informatyczne, więc część odpowiedzi jest zautomatyzowana. Jeżeli zainteresowanie infolinią będzie rosło, to będziemy sukcesywnie zwiększali liczbę osób zaangażowanych w udzielanie odpowiedzi - odpowiedział Dworczyk.

Przypomniał, że za połączenie z infolinią ws. szczepień na koronawirusa nie trzeba płacić.

Według nieoficjalnych informacji, rząd planuje wydanie decyzji o całkowitym zamknięciu hoteli i stoków. Michał Dworczyk pytany był, czy może te doniesienia potwierdzić.

- Nasi sąsiedzi, Niemcy, Litwa, ale również Holandia i inne kraje europejskie już wprowadziły bądź wprowadzają twardy lockdown. My też analizujemy sytuację pod kątem tego, co zrobić, żeby uniknąć trzeciej fali pandemii. Jutro minister Niedzielski na konferencji przedstawi wypracowane decyzje przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - odparł.

Dopytywany oświadczył, że nie będzie się wypowiadał "w sprawach, w których nie zna decyzji". - Nawet jeśli one (decyzje - red.) już zapadły, to zapadły dzisiaj, a ja tych decyzji nie znam. Nie chciałbym wypowiadać się w sprawach bardzo istotnych dla setek tysięcy Polaków. Bardzo proszę o odrobinę cierpliwości, jutro minister Adam Niedzielski zaprezentuje pełną informację w tej sprawie - powiedział Michał Dworczyk.