Fauci zostanie głównym medycznym doradcą Bidena

Dziś prezydent-elekt Joe Biden powiedział CNN, że zaprosił Fauciego do dalszej współpracy z Białym Domem oraz że, w przypadku jego zgody, mianuje naukowca głównym oradcą medycznym

Anthony Fauci ogłosił w mediach, że zaproszenie Bidena chętnie przyjął. - Och, oczywiście. Zgodziłem się od razu.

Na decyzję Fauciego zareagował Ronald Klain, szef administracji Joe Bidena.

"W naszej historii jest niewielu urzędników państwowych, którzy służyli tak długo, tak dobrze i z takim poświęceniem jak Dr. Tony Fauci. Ponowna współpraca z nim będzie wielkim zaszczytem" - napisał Klain w mediach społecznościowych.

