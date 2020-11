Warszawa kolejny tydzień nie dostała wszystkich respiratorów

"Mimo zapewnień rządu, że dysponuje niezbędnym sprzętem medycznym i środkami do zapobiegania epidemii koronawirusa, w minionym tygodniu do miejskich szpitali trafiły tylko dwa respiratory. Jedno z urządzeń nie może zostać uruchomione, ponieważ placówka nadal czeka na przyjazd firmy serwisowej" - poinformował w ubiegłym tygodniu stołeczny ratusz.

Po tygodniu do miejskich szpitali nadal nie trafiły wszystkie respiratory. - Nadal czekamy na kolejne dostawy sprzętu i aparatury medycznej do przeciwdziałania koronawirusowi, ponieważ walka z epidemią trwa. Na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego lub Ministra Zdrowia do leczenia osób zakażonych COVID-19 zostało włączonych sześć szpitali nadzorowanych przez miasto. Obecnie w tych placówkach mamy blisko 300 pacjentów „covidowych” - przekazała zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia, Renata Kaznowska.