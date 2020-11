Rząd Węgier wykorzystuje pandemię. Chcą zakazać adopcji przez gejów

Projekt ustawy został złożony w węgierskim parlamencie późno wieczorem we wtorek, zanim w środę weszły w życie surowe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa, mające na celu ograniczenie liczby nowych infekcji.

Rząd premiera Viktora Orbana zaproponował również wprowadzenie poprawki do konstytucji wymagającej wychowania dzieci w oparciu o chrześcijańską interpretację ról płci.

Zdaniem prawników rozwiązanie to praktycznie oznacza zakaz adopcji przez pary homoseksualne, co do tej pory było możliwe, jeśli jeden z partnerów złożył wniosek jako osoba samotna.

Zwrócono uwagę, że władze postawiły sobie za cel walkę ze środowiskiem LGBTQ w czasie, gdy w całej Europie panuje druga fala epidemii.

"Czas nie jest przypadkowy: propozycje, które poważnie ograniczają prawa i są sprzeczne z podstawowymi międzynarodowymi i europejskimi prawami człowieka zostały przedłożone w czasie, gdy protesty nie są dozwolone" - informuje grupa prawników.