Japonia: Rekordowy wzrost liczby zakażeń w Japonii

- Eksperci nie uważają, że jesteśmy w sytuacji, w której musimy wprowadzić kolejny stan wyjątkowy - oświadczył Suga nawiązując do stanu wyjątkowego, który w Japonii wprowadzono wiosną, przy pierwszej fali epidemii.

Łącznie od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Japonii wykryto 116 220 zakażeń i blisko 2 tysiące zgonów chorych na COVID-19 - podaje NHK.

Suga oświadczył także, że obecnie nie ma potrzeby zmiany budzącego kontrowersje programu wspierania lokalnej turystyki, "Go to Travel", który - według niektórych - przyczynił się do wzrostu liczby zakażeń w Japonii.