Minister zdrowia: Od dzisiaj testy antygenowe są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa jak testy PCR

Niedzielski zapowiedział, że testy antygenowe będą teraz taką samą podstawą do stwierdzenia zakażenia jak testy PCR, pod warunkiem stwierdzenia objawów. - Do tej pory zawsze mieliśmy do czynienia z sytuacją, że nawet po zastosowaniu testu antygenowego, należało wykonać i tak test PCR - tłumaczył. - Chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi - oświadczył. Zmiana ma umożliwić szybsze testowanie w sytuacji, gdy liczba wykonywanych na dobę testów PCR dochodzi w ostatnich dniach do 80 tys. - Nowością, którą będziemy wprowadzali jest opieka na poziomie podstawowym u pacjentów skąpo i bezobjawowych - model opieki z użyciem pulsoksymetru - dodał.

Szef resortu zdrowia zapowiedział też zmiany w zasadach kwarantanny. - Domownicy osoby chorej nie będą musieli czekać na telefon z sanepidu. Przyjmujemy, że kwarantanna będzie miała charakter automatyczny - jeśli macie współdomownika z dodatnim testem, to zostańcie w domu - mówił Niedzielski.

Niedzielski zapowiedział też rozbudowanie infrastruktury izolatoriów, „aby osoby, które nie wymagają intensywnej opieki, mogły w tych warunkach przebywać aż do całkowitego wyleczenia”.