"USA czeka okropna zima. Liczba ofiar COVID się podwoi"

Dr Hotez zaapelował do Amerykanów, aby byli gotowi na to, co ich czeka w najbliższych miesiącach.

- Sądzę, że zmierzamy do 100 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie w grudniu - ocenił ekspert.

Dr Hotez dodał, że liczba zgonów chorych na COVID-19 również będzie rosła.