Peru otworzyło Machu Picchu dla jednego turysty

- Przybył do Peru marząc, by tam wejść - powiedział Neyra na wideokonferencji prasowej.

Wcześniej jednak władze Peru wyraziły zgodę, by Takayama, czekający na zwiedzenie Machu Picchu od połowy marca, mógł wejść na teren zabytku.

Minister kultury Peru, Alejandro Neyra zapowiedział, że ruiny Machu Picchu zostaną otwarte dla zwiedzających w listopadzie, choć nie wskazał konkretnej daty. Ruiny będzie mogło zwiedzać ok. 675 osób dziennie - co stanowi 30 proc. turystów, którzy mogli zwiedzać zabytek przed rozpoczęciem pandemii.

Neyra dodał, że turysta z Japonii został wpuszczony do Machu Picchu, by mógł je zwiedzić przed powrotem do ojczyzny.

Takayama wszedł do Machu Picchu, z biletem, który posiadał od marca, w sobotę - i stał się pierwszym od siedmiu miesięcy turystą zwiedzającym ruiny miasta Inków sprzed ponad 500 lat.

Pierwotnie Takayama zamierzał spędzić w Peru zaledwie kilka dni. Jednak z powodu pandemii został w tym kraju przez siedem miesięcy.